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حماس تدعو إلى حوار شامل لإصلاح مؤسسات السلطة

10 أكتوبر 2026 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها تابعت إصدار المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر/أيلول 2027، مجددة موقفها المبدئي الثابت بضرورة إعادة بناء المؤسسات الوطنية عبر مسار ديمقراطي نزيه.

وأوضحت حماس، في تصريح، السبت، أن قرار التأجيل جاء في ظل عدم توافر الظروف السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وعدت أن هذه الخطوة يجب أن تقود إلى حوار وطني شامل وجاد.

وأكدت جاهزيتها الكاملة للانخراط في هذا الحوار الشامل للتوافق على نتائج ملزمة للجميع، تتضمن آليات ترتيب البيت الفلسطيني والمجلسين التشريعي والوطني.

ودعت حماس إلى صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، ولا سيما حرب الإبادة والتهجير المستمرة في قطاع غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #المجلس الوطني الفلسطيني #منظمة التحرير الفلسطينية #الحوار الوطني

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