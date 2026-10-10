6 انتصارات في افتتاح الجولة الثانية من بطولة كأس الألف شهيد

غزة / مؤمن الكحلوت:

حققت أندية فلسطين وغزة الرياضي وخدمات خانيونس واتحاد خانيونس والاستقلال والترابط الفوز، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الألف شهيد لكرة القدم، المقامة على ملاعب قطاع غزة.

وعلى ملعب نادي فلسطين، وضمن منافسات المجموعة الأولى، حقق نادي فلسطين الفوز على بيت حانون الرياضي بنتيجة (2-1)، وسجل هدفي فلسطين عدنان العفيفي ومحمد عياد، فيما أحرز هيثم أبو عودة هدف بيت حانون الوحيد.

وفي المباراة الثانية، ولحساب المجموعة الثانية، فاز غزة الرياضي على حطين بنتيجة (2-0)، وجاء الهدفان بتوقيع علي زايدة.

أدار المباراتين طاقم تحكيم مكون من محمود الصواف وفايز أبو عشيبة.

وعلى ملعب نادي اتحاد دير البلح، وضمن منافسات المجموعة الأولى، تغلب خدمات خانيونس على المصدر بنتيجة (2-0)، وسجل هدفي الفوز عماد سلامة وإسماعيل صيدم.

وفي المباراة الثانية، حقق اتحاد خانيونس فوزاً مثيراً على شباب معن بنتيجة (4-3)، وأحرز رباعية اتحاد خانيونس محمد شبير ومحمد عمران، بواقع هدفين لكل منهما، فيما سجل ثلاثية شباب معن شريف معمر "هدفين"، وأضاف عماد فسفوس الهدف الثالث.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكون من محمد أبو شهلا ومحمود جرغون.

وعلى ملعب خدمات دير البلح، ولحساب المجموعة الثانية، حقق الاستقلال فوزاً كبيراً على الأمل بنتيجة (4-1)، وسجل أهداف الاستقلال محمود أبو عيادة "هدفين"، وصخر زغرب ومهند السباخي، فيما أحرز حسين العديني هدف الأمل الوحيد.

وفي المباراة الثانية، تفوق الترابط على شباب خانيونس بنتيجة (4-3)، وسجل للترابط محمد أبو ظاهر "هدفين"، وقصي أبو ماشي ومحمود خطاب، بينما أحرز أهداف شباب خانيونس حسام بركات وإسماعيل جبر وأسامة البيطار.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكون من عبد الرحمن زقوت ومحمد الزعانين.

وتتواصل منافسات الجولة الثانية، غدا الأحد، بإقامة 5 مواجهات في فرعي البطولة، حيث يتقابل اتحاد الشجاعية وأهلي بيت حانون، على ملعب نادي فلسطين، وعلى ذات الملعب يواجه شباب جباليا نظيره المشتل.

وعلى ملعب اتحاد دير البلح، يتبارى خدمات رفح، وخدمات المغازي، وكذلك شباب رفح، وأهلي البريج.

ويستقبل خدمات دير البلح نظيره خدمات النصيرات على ملعبه، في حين يلعب خدمات البريج مع شباب المغازي على ملعب فلسطين بمخيم النصيرات.