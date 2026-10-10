الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن للتراجع عن عقوباتها على الجنائية الدولية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، داعيا واشنطن إلى التراجع عن هذا الإجراء.

وأكد بيان صادر باسم الاتحاد عن مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس، السبت، دعم التكتل للنظام الدولي القائم على القواعد واحترام القانون الدولي، مشددا على أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل أحد عناصره الأساسية.

وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تؤدي دورا حاسما في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم، وأنها لا تستهدف الدول ذات السيادة.

وشدد على عدم قبول استهداف المحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها وممثلي المجتمع المدني ومقدمي الخدمات المتعاونين معها أو تهديدهم.

وأكد أن المحكمة يجب أن تعمل باستقلالية ومن دون ضغوط أو تدخلات خارجية، كما أن الاتحاد يواصل دعمه الكامل لها واستعداده لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارها في أداء مهامها بفاعلية وحماية موظفيها والمتعاونين معها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن، الجمعة، عزم واشنطن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب فوز القاضية السابقة فيها نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

المصدر / بروكسل/ فلسطين أون لاين: