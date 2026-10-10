الآلاف يتظاهرون في نيوزيلندا دعماً لفلسطين

شارك الآلاف من المواطنين والنشطاء والسياسيين في نيوزيلندا، السبت، في مسيرة حاشدة ووقفة تضامنية مركزية بمدينة أوكلاند أكبر مدن البلاد، بالتزامن مع فعاليات شهدتها نحو 20 مدينة وبلدة نيوزيلندية إحياء للذكرى الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح المنظمون، ممثلين في "منتدى فلسطين في نيوزيلندا" و"شبكة التضامن مع فلسطين"، أن هذه الفعالية تعد الثانية من نوعها حجماً منذ بدء الحرب التي شهدت سابقاً مسيرات ضخمة تجاوزت مشاركتها 50 ألف شخص.

وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة لقيادات ونواب من أحزاب المعارضة؛ حيث أكدت عضو البرلمان والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية عن حزب العمال، فانوشي والترز، التزام حزبها بالاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومقاطعة الشركات الداعمة لانتهاكاتها.

من جانبه، شدد القيادي في حزب الخضر، النائب ريكاردو مينينديز، على موقف حزبه الثابت الداعي لمعاقبة "إسرائيل"، ومقاطعة الشركات المرتبطة بالاستيطان، ومنح الفلسطينيين تأشيرات خاصة لدخول نيوزيلندا.

كما أكد رئيس منتدى فلسطين، ماهر نزال، أن هذه التحركات تعكس الدعم الشعبي المتواصل لقضايا الحق الفلسطيني رغم الفعاليات المضادة المحدودة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وشركات "الأبارتهايد"، منشدين هتافات تدعو للحرية لفلسطين ورفض الحرب.

المصدر / العربي الجديد