مسؤول كنسي برتغالي: تراجع الوجود المسيحي في فلسطين جرس إنذار

حذّر الرئيس الفخري لفرسان القبر المقدس في البرتغال، غونسالو فيغيريدو دي باروس، من خطر تراجع الوجود المسيحي في الأرض المقدسة، في ظل الاعتداءات المتكررة على بلدة الطيبة الفلسطينية، التي تُعد آخر بلدة مسيحية بالكامل في الضفة الغربية.

ووصف دي باروس، في مقال، احتمال اختفاء الوجود المسيحي من الأرض المقدسة بأنه «خيانة جديدة للمسيح»، مشيراً إلى تراجع نسبة المسيحيين في فلسطين من 11% عام 1925 إلى أقل من 1% عام 2025.

ولفت إلى أن نسبة المسيحيين في بيت لحم شهدت تراجعاً حاداً، من 86% إلى أقل من 8% خلال 75 عاماً، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحديات التي تواجه المجتمعات المسيحية الفلسطينية وتهدد استمراريتها التاريخية.

وحذّر دي باروس من أن الأرض المقدسة قد تحتفظ بكنائسها ومزاراتها ومعالمها التاريخية، لكنها ستفقد جزءاً من روحها إذا غادرها المسيحيون الذين حافظوا على حضورهم فيها عبر القرون.

ودعا الكنيسة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهما في حماية الوجود المسيحي الفلسطيني، والعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة للشباب والعائلات، بما يضمن بقاءهم في أرضهم ويحفظ التنوع الديني والثقافي في المنطقة.

وأكد أن الدفاع عن المسيحيين لا يعني الانحياز ضد أي طرف، بل يمثل دفاعاً عن الكرامة الإنسانية والتعددية والمستقبل المشترك، في ظل ما تواجهه التجمعات الفلسطينية من تحديات تهدد وجودها واستقرارها في الأرض المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات