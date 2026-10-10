"ميتا" تغلق حساب الشهيد أنس الشريف على إنستغرام وتحجب أرشيفه الصحفي عن غزة

أغلقت شركة «ميتا» الأميركية حساب الصحفي الفلسطيني الشهيد أنس الشريف على منصة «إنستغرام»، والذي ضم أرشيفاً من الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت عمله الميداني وتغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أفاد به القائمون على إدارة الحساب.

وأعرب القائمون على محتوى الشريف، في بيان صدرأمس الجمعة، عن حزنهم إزاء إغلاق الحساب، مؤكدين أنه شكّل سجلاً توثيقياً لعمله الصحفي، ولا سيما تغطيته للأحداث في شمال القطاع.

وأوضح البيان أن إغلاق الحساب أدى إلى حجب مواد مصورة توثق جانباً من العدوان على غزة، مطالباً المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالتواصل مع إدارة «ميتا» للمساعدة في استعادته والحفاظ على الأرشيف من الضياع.

ودعا القائمون على الحساب كل من يمتلك قنوات اتصال مع الشركة إلى المساعدة في إيصال مطالبهم، مشددين على أهمية حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الشريف خلال عمله الميداني، باعتبارها شهادات صحفية على الأحداث التي شهدها القطاع.

ولم يوضح البيان أسباب إغلاق الحساب، كما لم يتضمن رداً رسمياً من «ميتا» بشأن ملابسات القرار.

وكان الشريف من أبرز الصحفيين الذين نقلوا تطورات العدوان والحصار من شمال قطاع غزة، وواصل عمله الميداني حتى استشهاده في أغسطس/آب 2025، إثر استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويثير إغلاق حسابه مخاوف بشأن ضياع مواد صحفية مصورة توثق الأحداث في غزة، في ظل شكاوى فلسطينية متكررة من تقييد محتوى رقمي يتناول العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، وتساؤلات حول مسؤولية المنصات الرقمية في الحفاظ على الأرشيف الصحفي وشهادات الصحفيين الذين وثّقوا الأحداث ميدانياً.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات