فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بريطانيا تتحدى العقوبات الأميركية وتؤكد دعمها للجنائية الدولية

كيف يُقدّر "شات جي بي تي" عمرك

فضيحة مدوية.. أسلحة الاحتلال الملطخة بدماء الإبادة تُعرض في المغرب

"ميتا" تغلق حساب الشهيد أنس الشريف على إنستغرام وتحجب أرشيفه الصحفي عن غزة

جندي سابق بجيش الاحتلال: غزة وصمة عار في التاريخ.. والحرية لفلسطين

غزة.. أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء الطبي وسط نقص الأدوية

أكثر من 60 دولة تشارك في تحركات عالمية تضامناً مع فلسطين.. وفعاليات واسعة بأميركا اللاتينية

بوتين ينقل لترامب موقف إيران لإنهاء الحرب

24 ألف قرار اعتقال إداري منذ بدء حرب الإبادة

الشهيد محمد سالم.. شرطي يضبط الملاعب وسندٌ لأصدقائه وجيرانه في الحرب

بوتين ينقل لترامب موقف إيران لإنهاء الحرب

10 أكتوبر 2026 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
...
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب الموقف الإيراني بشأن تسوية محتملة للصراع، وإنهاء الحرب، بالتنسيق المباشر والدعم من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قوله: "بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، نقل بوتين إلى ترامب وجهة نظر الجانب الإيراني بشأن حل محتمل للصراع".

وتأتي هذه التطورات الدبلوماسية أعقاب اجتماع ثنائي جمع بين الرئيس الروسي ونظيره الإيراني في مدينة "تركمانباشي" بتوركمنستان يوم الخميس الماضي (8 تشرين الأول/أكتوبر)، حيث جرى بحث الملفات الإقليمية وآليات تهدئة التوتر وتطوير المسارات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية.

المصدر / وكالات
#إيران #ترامب #بوتين #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة