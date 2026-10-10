بوتين ينقل لترامب موقف إيران لإنهاء الحرب

أعلن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب الموقف الإيراني بشأن تسوية محتملة للصراع، وإنهاء الحرب، بالتنسيق المباشر والدعم من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قوله: "بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، نقل بوتين إلى ترامب وجهة نظر الجانب الإيراني بشأن حل محتمل للصراع".

وتأتي هذه التطورات الدبلوماسية أعقاب اجتماع ثنائي جمع بين الرئيس الروسي ونظيره الإيراني في مدينة "تركمانباشي" بتوركمنستان يوم الخميس الماضي (8 تشرين الأول/أكتوبر)، حيث جرى بحث الملفات الإقليمية وآليات تهدئة التوتر وتطوير المسارات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية.

المصدر / وكالات