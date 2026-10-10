الصحة بغزة: 10 شهداء خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، عن التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة الضحايا والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 10 شهداء (بينهم 9 شهداء سقطوا حديثاً وشخص واحد متأثراً بجراحه)، إضافة إلى 65 إصابة مختلفة.

وكشفت الإحصائية الصادرة عن الوزارة عن حجم الخسائر البشرية منذ الإعلان عن "وقف إطلاق النار" في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتى اليوم؛ إذ ارتفع إجمالي الشهداء خلال هذه الفترة إلى 1,481 شهيداً، فيما بلغت الإصابات 5,254 جريحاً، ووصل إجمالي حالات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض إلى 836 شهيداً.

وعلى صعيد الحصيلة الشاملة، أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 74,370 شهيداً، بينما بلغت الحصيلة التراكمية للجرحى 175,371 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إضافة 106 شهداء إلى الإحصائية التراكمية الرسمية بعد استكمال بياناتهم وتوثيقها واعتمادها من قبل "لجنة اعتماد الشهداء" المختصة، وذلك منذ آخر تحديث للبيانات بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين