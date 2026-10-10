خبير في الشؤون الأوروبية : إغلاق القنصلية البريطانية في القدس يستهدف الفلسطينيين

حذّر الخبير في الشؤون الأوروبية أحمد فراسيني من تداعيات استهداف القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، معتبرًا أن الخطوة تتجاوز الخلافات الدبلوماسية مع بريطانيا، وتمثل ضغطًا على الفلسطينيين ومحاولة لتسهيل ضم المدينة.

وأوضح فراسيني أن القنصلية، التي يمتد تاريخها لأكثر من 200 عام، تمثل حضورًا دبلوماسيًا يعكس موقفًا سياسيًا رافضًا للاعتراف بضم القدس الشرقية عام 1967.

وأشار إلى أن تغيير الصفة الدبلوماسية للقنصلية وتحويلها إلى بعثة قد يحمل دلالات سياسية وقانونية تتعلق بالموقف البريطاني التقليدي من وضع القدس الشرقية، محذرًا من انعكاسات هذه الخطوة على الحضور الدبلوماسي الأوروبي المرتبط بالقضية الفلسطينية.

ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن مستقبل التمثيل الدبلوماسي الأوروبي في القدس الشرقية، ومدى تأثير أي تغييرات في وضع القنصلية على الموقف الدولي من المدينة وحقوق الفلسطينيين فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات