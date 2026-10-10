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أسير فلسطيني يُتم حفظ القرآن الكريم داخل سجون الاحتلال

10 أكتوبر 2026 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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الأسير الفلسطيني أسامة حسن حماد

أتمّ الأسير الفلسطيني أسامة حسن حماد، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حفظ القرآن الكريم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إنجاز يعكس تمسك الأسرى بالعلم والقرآن رغم ظروف الاعتقال القاسية.

ويقضي حماد عامه الرابع في سجون الاحتلال، حيث يواجه حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا، على خلفية تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال عند دوار بلدة جبع شمال شرقي القدس المحتلة.

وبحسب المعلومات المتداولة، أسفرت العملية عن إصابة ضابط في جيش الاحتلال بجروح خطيرة في منطقتي الرقبة والوجه، فيما سبق أن اعتُقل حماد أربع مرات، أمضى خلالها ما مجموعه أربع سنوات ونصف السنة في السجون.

وتقول عائلة الأسير إن العملية جاءت ردًا على الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك.

ويواصل الأسرى الفلسطينيون، رغم القيود المفروضة عليهم وصعوبة ظروف الاعتقال، مسيرتهم في طلب العلم وحفظ القرآن الكريم، في صورة تعكس تمسكهم بهويتهم وإرادتهم داخل السجون.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #القرآن الكريم #أسامة حماد

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