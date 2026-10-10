مباريات اليوم 10 أكتوبر 2026 في الدوري الإنجليزي الممتاز.. المواعيد والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشهد المنافسات مواجهات قوية بمشاركة مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وأستون فيلا، في يوم كروي يتضمن عدة مباريات موزعة على فترتي الظهيرة والمساء.

وتنطلق المباريات بمواجهة أرسنال وليدز يونايتد، فيما يلتقي تشيلسي مع بورنموث، وأستون فيلا مع برينتفورد، وسندرلاند مع برايتون، وفولام مع إبسويتش تاون، قبل أن تختتم قائمة المواجهات بلقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، وفق المواعيد والقنوات المذكورة في جدول المباريات.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 إقامة 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق المواعيد والقنوات التالية:

* أرسنال × ليدز يونايتد: الساعة 2:30 ظهرًا، على ملعب الإمارات، عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

* سندرلاند × برايتون: الساعة 5:00 مساءً، على ملعب ستاديوم أوف لايت، عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

* أستون فيلا × برينتفورد: الساعة 5:00 مساءً، على ملعب فيلا بارك، عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

* تشيلسي × بورنموث: الساعة 5:00 مساءً، على ملعب ستامفورد بريدج، عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

* إبسويتش تاون × فولام: الساعة 5:00 مساءً، على ملعب بورتمان رود، عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

* مانشستر يونايتد × توتنهام هوتسبير: الساعة 7:30 مساءً، على ملعب أولد ترافورد، عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.



ملاحظة/ جميع المباريات تنطلق بتوقيت مكة المكرمة والقدس والقاهرة ودمشق وبيروت وعمان.

وتُظهر قائمة مباريات الجولة السادسة المنشورة لدى رابطة الدوري الإنجليزي هذه المواجهات في 10 أكتوبر 2026، مع اختلاف توقيت البث والقنوات حسب المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين