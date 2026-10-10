مباريات اليوم 10 أكتوبر 2026.. المواعيد والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، إلى مواجهات قوية في الدوري الإسباني، أبرزها مباراة ريال مدريد ضد فياريال، ولقاء برشلونة أمام خيتافي، ضمن منافسات الجولة الحالية من المسابقة.

وتشهد مباريات اليوم إقامة أربع مواجهات، تبدأ بلقاء رايو فايكانو وأتلتيك بلباو، ثم ألافيس وأتلتيكو مدريد، قبل مواجهة برشلونة وخيتافي، على أن تختتم مباريات اليوم بلقاء ريال مدريد وفياريال، وفق المواعيد والقنوات الناقلة المعلنة.

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

ملاحظة/جميع المباريات تنطلق بتوقيت مكة المكرمة والقدس والقاهرة ودمشق وبيروت.

برشلونة ضد خيتافي.. مواجهة مرتقبة

يستضيف برشلونة نظيره خيتافي على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، عند الساعة 7:30 مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني. وتُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

ريال مدريد ضد فياريال.. قمة مباريات اليوم

يواجه ريال مدريد فريق فياريال على ملعب «سانتياغو برنابيو»، عند الساعة 10:00 مساءً، في واحدة من أبرز مباريات اليوم بالدوري الإسباني. ويتطلع الفريق الملكي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، بينما يسعى فياريال للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب منافسه. وتنقل قناة beIN SPORTS 2 HD المباراة.

ألافيس ضد أتلتيكو مدريد

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس عند الساعة 5:15 مساءً، على ملعب «مينديزوروتزا»، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وتُنقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

رايو فايكانو ضد أتلتيك بلباو

تُفتتح مباريات الدوري الإسباني اليوم بمواجهة رايو فايكانو وأتلتيك بلباو عند الساعة 3:00 عصرًا، على ملعب «فاليكاس»، في مباراة يتطلع خلالها الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث، وتُبث عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

المصدر / فلسطين أون لاين