حماس وفيدان يبحثان التطورات الفلسطينية والجهود الرامية لوقف العدوان

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، د. خليل الحية، ووفد من قيادة الحركة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، آخر التطورات السياسية والميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدور التركي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة.

وذكرت الحركة في تصريح صحفي، مساء الجمعة، أن د. الحية استعرض الأوضاع في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والتهديدات المتواصلة، وتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الدمار والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية، ودور مجلس السلام في إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، ووقف انتهاكاته، إضافة إلى دوره في إغاثة القطاع.

وأضافت أن اللقاء تناول التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلة والمسجد الأقصى، وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.

وأكد د. الحية حرص الحركة على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعدادها للمشاركة في حوار وطني شامل يفضي إلى التوافق على إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، والاتفاق على برنامج وطني جامع، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويحافظ على حقوقه في مواجهة التحديات.

من جانبه، أكد فيدان أهمية استمرار التواصل والتشاور بشأن مختلف التطورات الفلسطينية، ومواصلة الجهود الرامية إلى وقف العدوان، وضمان الالتزام بالاتفاقات وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، إلى جانب دعم المساعي الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وضم وفد حماس رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية باسم نعيم، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري.

المصدر / أنقرة/ فلسطين أون لاين: