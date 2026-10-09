مجلة أمريكية: مستقبل غزة مرهون بمواجهة واشنطن حكومة "نتنياهو"

ذكرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أنه بين تعطيل إعمار القطاع واستمرار الهجمات وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، يلُوح خطر تحويل القطاع إلى مكان يستحيل العيش فيه، بما يمهد للتهجير ويقوض فرص التسوية السياسية.

وقال خالد الجندي الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية الفلسطينية ومؤلف كتاب "النقطة العمياء: أمريكا والفلسطينيون من بلفور إلى ترمب"، إن تعثر خطة السلام الأمريكية يهدد بضياع غزة نهائيا، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتسامح واشنطن مع حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف الجندي، خلال مقالته، أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لم تنفذ معظم الالتزامات المتعلقة بالمساعدات والخدمات الأساسية، ولم تبدأ إعادة بناء المنازل والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، رغم تعهد جاريد كوشنر -صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكلف بالملف- ببدء إصلاح البنية التحتية خلال مئة يوم.

ولا يزال معظم سكان القطاع يعيشون في خيام مكتظة تفتقر إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والصرف الصحي، وسط نقص الغذاء والدواء وانتشار الأمراض، كما تواصل "إسرائيل" هجماتها التي أودت بحياة أكثر من 1400 فلسطيني منذ إعلان الهدنة، بينما توسعت سيطرتها العسكرية لتشمل قرابة 65% من أراضي غزة.

ورأي أن هذه الأوضاع ليست مجرد إخفاق إنساني، بل تنذر بتفجير موجة جديدة من العنف، وتخدم هدفاً إسرائيلياً أوسع يتمثل في جعل القطاع غير صالح للحياة ودفع سكانه إلى الرحيل.

وأشار إلى أن واشنطن تتبنى علنًا مواقف إسرائيلية، بينما تقدم تطمينات متناقضة للأطراف الأخرى، الأمر الذي يمنح الطرف الأقوى قدرة على فرض شروطه.

وأكد أنه بعدما وافقت حماس - تحت ضغط الوسطاء- على صيغة لنزع السلاح، رفضت الحكومة الإسرائيلية خريطة الطريق التي أُعلنت في يوليو/تموز الماضي.

ويعتبر الكاتب أن "نتنياهو يستفيد من استمرار الوضع الحالي دون إثارة غضب دولي واسع، كما يستخدم مطلب نزع السلاح الكامل لتبرير استمرار السيطرة العسكرية وإرضاء شركائه اليمينيين المتطرفين".

وحذّر من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى تهجير مزيد من الفلسطينيين أو عودة الحرب الشاملة، بما يفاقم اضطراب المنطقة ويضر بمكانة الولايات المتحدة الدولية. كما أن الاحتلال الطويل لن يحقق بالضرورة مكاسب أمنية لـ"إسرائيل"، بل سيعمق عزلتها ويبدد فرص التطبيع الإقليمي.

ورغم عيوب خطة ترمب واختلالها لمصلحة "إسرائيل"، فإن الكاتب يرى أن إنقاذها يظل ممكناً إذا ضغطت واشنطن والوسطاء لتنفيذ الالتزامات بالتوازي، وفرضوا عواقب على المخالفين، وسمحوا بدخول الإدارة والشرطة الفلسطينية، وضمان تدفق المساعدات وإعادة الخدمات والإعمار دون شروط سياسية.

وخلص الجندي إلى أن مستقبل غزة يتوقف على استعداد واشنطن لمواجهة حكومة نتنياهو بدلا من منحها الوقت لمواصلة التدمير. فإما أن تتحول السنوات المقبلة إلى مرحلة للتعافي وإعادة البناء، أو يستمر العنف والتهجير وعدم الاستقرار لأجيال.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: