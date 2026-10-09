إحياء ذكرى "طوفان الأقصى" في 30 مدينة مغربية

تظاهر آلاف المغاربة في عشرات المدن في مختلف أنحاء البلاد، بمناسبة الذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى" وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ورفضا للتطبيع.

ومن بين المدن التي شهدت احتجاجات عقب صلاة الجمعة الدار البيضاء وفاس وتطوان والقصير الكبير، وأغادير، وإنزكان، وآيت ملول، والحاجب، وخنيفرة، والراشيدية وتنغير وبني ملال، وخريبكة.

ورفع المشاركون في الوقفات أمام المساجد الأعلام الفلسطينية والكوفيات، ورددوا شعارات تدين جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتطبيع الرسمي ورفع العلاقات مع "إسرائيل" إلى مستوى تبادل السفراء، معبرين في المقابل، عن تضامنهم مع المقاومة، ومع الشعب الفلسطيني.

وقال عضو مكتب الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) أبو بكر الونخاري، إن الوقفات الاحتجاجية المنظمة في سياق "جمعة ذكرى الطوفان"، بمشاركة أكثر من 30 مدينة، "هي تأكيد لموقف الشعب المغربي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة الفلسطينية في معركتها من أجل الحرية، والكرامة، وتحرير الأرض، والمقدسات.

واعتبر الونخاري في تصريحات صحفية أن طوفان الأقصى "شكل محطة تاريخية فارقة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي، وكشفت زيف الشعارات التي طالما تسترت بها القوى الداعمة للاحتلال، وأكدت أن إرادة الشعوب في التحرر لا يمكن أن تكسرها آلة الحرب والعدوان، مهما بلغت وحشيتها".

وأكد الناشط المغربي أن خروج المغاربة في أكثر من 30 مدينة لإحياء هذه الذكرى "يجسد رسوخ القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المغربي، ويؤكد أن فلسطين ستظل قضية وطنية وشعبية، وأن كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني لن تنجح في طمس هوية المغاربة ومواقفهم الأصيلة الرافضة للاحتلال والعدوان".

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: