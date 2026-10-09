مقررة أممية: غزة قُصفت بما يعادل 6 قنابل نووية

وصفت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الجمعة، الوضع في قطاع غزة بالفظيع للغاية، مؤكدة أن السكان المحاصرين يتعرضون للموت البطيء.

وأضافت ألبانيزي، في تصريحات لقناة "الجزيرة" من العاصمة التونسية في الذكرى الثالثة للإبادة الإسرائيلية، أن القنابل التي استهدفت غزة حتى الآن تعادل قوة 6 قنابل نووية.

وذكرت أنه بعد هذه القنابل التي ضربت غزة، يواصل جيش الاحتلال قصف غزة محولا الأنقاض إلى غبار، بينما لا يجد السكان أي ملجأ.

ووفقا لبيانات مكتب الإعلام الحكومي في غزة، ألقت "إسرائيل" 223 ألف طن من القنابل على القطاع خلال السنوات الأخيرة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 74 ألفا وإصابة 157 ألفا آخرين، في حين لا يزال آلاف آخرون مفقودين.

وتابعت المقررة الأممية أن ما توقعته قبل أشهر بل قبل أعوام بات ماثلا للعيان في غزة، مشيرة إلى أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأن المصطلحات لا يمكن أن تصف ما يحدث هناك بالدقة المطلوبة.

وأشارت إلى أن السكان يواجهون تفشيا واسعا للأمراض وسوء التغذية، وأكدت أن ذلك يؤدي إلى معاناة قاسية وموت بطيء، منوهة إلى تهجير كثير من السكان من شمال القطاع ومن جنوبه إلى أماكن أخرى، وتدمير مدينة رفح بشكل شبه كامل، وإجبار نحو 1.8 مليون فلسطيني على التكدس في أقل من 30% من مساحة غزة.

وشددت على أنه من الصعب مواجهة الوضع القائم بغزة دون دعم دولي، مشيرة إلى ضغوط أمريكية دفعت دولا بينها السنغال وكولومبيا إلى الانسحاب من "مجموعة لاهاي" التي أُعلن عن تأسيسها في قمة دولية عقدت في كولومبيا لتنسيق جهود الحكومات للتصدي لانتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي.

وتحدثت أنه من الصعب الوقوف في وجه الولايات المتحدة، خاصة أمام إدارة تتصرف بشكل انتقامي.

وتطرقت المقررة الأممية عن انهيار القطاع الصحي في غزة منذ فترة طويلة، وقالت إن المساعدات لا تدخل، كما لا يوجد حل سياسي، مشيرة إلى استمرار الاحتجاجات العالمية المنددة بما يجري في غزة.

وكانت ألبانيزي وصفت مرارا ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة بأنه إبادة، وأكدت المسؤولة الأممية أنها تعرضت لضغوط شديدة للاستقالة من منصبها.

المصدر / تونس/ فلسطين أون لاين: