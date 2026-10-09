البطاط ينضم إلى السيلية القطري

أعلن نادي السيلية القطري تعاقده مع قائد منتخب فلسطين، مصعب البطاط، في خطوة جديدة في مسيرة عميد لاعبي الفدائي، الذي يستعد لخوض تجربة جديدة في الملاعب القطرية.

ومن المنتظر أن يشهد الفريق القطري اجتماع البطاط مع المهاجم الإسباني خوسيلو، لاعب ريال مدريد السابق، الذي أعلن النادي عن ضمه أيضاً، ليجتمع النجمان في صفوف السيلية خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد البطاط أحد أبرز لاعبي المنتخب الفلسطيني، إذ حمل شارة قيادة الفدائي، وقدم حضوراً مميزاً مع المنتخب في الاستحقاقات القارية والدولية، مستفيداً من خبرته الطويلة في الملاعب.

ويمثل الانتقال إلى السيلية محطة جديدة في مسيرة القائد الفلسطيني، الذي يتطلع إلى مواصلة مشواره الاحترافي وتقديم الإضافة للفريق القطري، في ظل تطلعات النادي للاستفادة من خبرة لاعبيه الجدد.

المصدر / الدوحة/ فلسطين أون لاين: