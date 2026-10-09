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حماس: العقوبات الأمريكية على "الجنائية" محاولة لحماية "نتنياهو"

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حماس: العقوبات الأمريكية على "الجنائية" محاولة لحماية "نتنياهو"

09 أكتوبر 2026 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
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متظاهرون مناهضون لرئيس الاحتلال بنيامين نتنياهو. (صورة أرشيفية)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قرار الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، يشكل اعتداءً خطيرًا على العدالة الدولية، ومحاولة مفضوحة لحماية رئيس حكومة الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو وقادته من المساءلة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة.

وأوضحت حماس، في بيان، مساء الجمعة، أن إشادة "نتنياهو" بالقرار تكشف عن خشيته من مسار المحاسبة وسعيه للتملص من المثول أمام المحكمة ومواجهة تبعات الجرائم المرتكبة في غزة.

وأكدت أن المساءلة التزام جماعي كرّسه نظام روما الأساسي ولا يجوز خضوع العدالة للضغوط والمساومات السياسية.

ودعت حماس دول العالم والدول الأطراف في نظام روما إلى رفض العقوبات ودعم المحكمة واتخاذ إجراءات عملية لحماية قضاتها والعاملين فيها وضمان استمرار عملها.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #العدالة الدولية #بنيامين نتنياهو #المحكمة الجنائية الدولية

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