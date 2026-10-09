تضرر 117 شقة و819 مواطنا باستهداف مربع سكني في حي الصبرة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مربعا سكنيا في حي لصبرة جنوب مدينة غزة ألحق دمارًا واسعًا بالمباني والشقق السكنية، مخلّفًا معاناة إنسانية قاسية جراء فقدان مئات المواطنين لمأواهم.

وأضاف بصل، عقب المتابعة الميدانية وعمليات حصر الأضرار، تبين أن القصف أسفر عن تدمير وانهيار 12 شقة سكنية بشكل كامل، لتجد عائلاتها نفسها بلا مأوى، بالإضافة إلى تضرر 41 شقة سكنية بأضرار بالغة للغاية جعلت عددًا منها غير صالح للسكن، فيما لحقت أضرار جزئية بـ 64 شقة أخرى.

وأشار إلى أن إجمالي الشقق المتضررة بلغ نحو 117 شقة سكنية، يقطنها ما يُقارب 819 مواطنًا باتوا يتوزعون بين من فقدوا منازلهم كليًا، ومن أصبحت عودتهم إليها غير ممكنة، ومن يواجهون أعباء إصلاح الأضرار وسط ظروف إنسانية معقدة.

وشدد بصل على أن آثار القصف لا تتوقف عند لحظة الاستهداف بل تبدأ بعدها مع رحلة البحث عن الأمان والمأوى، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس واقعًا مريرًا يتجرع مرارته مئات الأطفال والنساء وكبار السن ممن فقدوا استقرارهم ومنازلهم في ظل العدوان المتواصل على القطاع.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: