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نرفض تأجيل الانتخابات دون إجماع وطني

مصدر في حماس: تحالف وطني سيقدم قائمته للانتخابات التشريعية

09 أكتوبر 2026 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس استعدادها لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في حال إجراءها.

وقال المصدر القيادي لـ"التلفزيون العربي"، مساء الجمعة، إن هناك تحالف وطني يضم (حماس، الجهاد، التيار الإصلاحي في فتح) سيتقدم للانتخابات التشريعية في قائمة واحدة.

وذكر أن "قائمة التحالف" ستقدم طلب الترشح للانتخابات التشريعية في غزة والضفة بالتزامن صباح الثلاثاء آخر أيام الترشح للانتخابات المزمع عقدها في نوفمبر هذا العام.

وأكد أن حركته أبلغت قيادة السلطة وحركة "فتح" خلال اجتماعات القاهرة رفضها لتأجيل الانتخابات دون إجماع وطني.

وفي 9 تموز/ يوليو 2026 أصدر رئيس السلطة المرسوم الرئاسي بالدعوة لعقد الانتخابات التشريعية في كافة أراضي دولة فلسطين؛ الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، على أن يجري الاقتراع في 28 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #الجهاد الإسلامي #الانتخابات التشريعية #التيار الإصلاحي

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