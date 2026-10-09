الصحة تعيد تفعيل خدمة عمليات جراحة القلب في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة إعادة تفعيل خدمة عمليات جراحة القلب بالشراكة مع مؤسسة Heal Palestine ومستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بمشاركة وفد طبي متخصص.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الجمعة، أن هذه الخطوة تعزز استعادة الخدمات الطبية التخصصية في القطاع الذي شهد إبادة طبية خلال السنوات الماضية.

وبحسب الوزارة فإن الوفد يجمع الدكتور إيهاب الشرقاوي أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بالقصر العيني، والدكتور إيهاب الدالي استشاري التخدير، بالتعاون مع الفريق الطبي المحلي برئاسة الدكتور ساهر أبو غالي، وطواقم جراحة القلب والتخدير والتمريض والتروية القلبية بالوزارة.

وذكرت أنه من المتوقع إجراء نحو 20 عملية جراحية للقلب خلال فترة عمل الوفد، بما يعزز فرص حصول المرضى على التدخلات الجراحية التخصصية، ويدعم جهود الطواقم الطبية المحلية في استعادة الخدمات النوعية، رغم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: