مظاهرات حاشدة في كولومبيا رفضا للتقارب مع "إسرائيل"

شهدت العاصمة الكولومبية بوغوتا، اليومين الماضيين، مظاهرات حاشدة جابت شوارع المدينة، تنديدا باستمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق شعبنا في قطاع غزة، واحتجاجا على التقارب الكولومبي - الإسرائيلي الجديد وتداعياته.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية، معبرين عن رفضهم لأي خطوات سياسية أو دبلوماسية من شأنها تعزيز العلاقات مع "إسرائيل" في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

وطالب المتظاهرون الحكومة الكولومبية الجديدة بإعادة النظر في توجهاتها تجاه "إسرائيل"، والتمسك بمبادئ التضامن مع الشعب الفلسطيني، واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من نيل حريتهم وتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتعكس هذه المظاهرات اتساع الحراك الشعبي المتضامن مع فلسطين في كولومبيا، ورفض قطاعات من المجتمع الكولومبي لأي تقارب مع "إسرائيل" يتجاهل استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين وتطلعاتهم المشروعة إلى الحرية والاستقلال.

المصدر / بوغوتا/ فلسطين أون لاين: