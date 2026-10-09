18 ألف انتهاك إسرائيلي في القدس المحتلة خلال سنوات الإبادة الجماعية

أحصى مركز معلومات فلسطين "مُعطى" وقوع 18,405 انتهاكات ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في مدينة القدس المحتلة، خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأظهرت الإحصائية التي نشرها المركز، الجمعة، تعدد أشكال الانتهاكات التي طالت الفلسطينيين في المدينة المقدسة، وشملت الاقتحامات والاعتقالات والقتل والإصابات، إلى جانب التضييق على الحواجز، هدم المنازل، تدمير الممتلكات ومصادرتها، التهجير القسري، والاعتداءات على الصحفيين والطواقم الطبية.

وسجلت الأرقام 5,144 حالة تضييق على الحواجز، 2,877 حالة اعتقال، 2,700 عملية اقتحام، 1,029 حادثة إطلاق نار، 869 إصابة، 810 عمليات تدمير للممتلكات، فضلًا عن 489 عملية هدم منازل.

ووثّقت الإحصائية 481 اعتداءً نفذه المستوطنون، و417 حالة احتجاز، و296 حالة إبعاد، و208 حالات إغلاق، إلى جانب 198 حالة مصادرة ممتلكات، و159 حالة نزوح قسري، و140 نشاطًا استيطانيًا.

ورصد "مُعطى" 79 حالة قتل، 27 انتهاكًا بحق الصحفيين، 11 انتهاكًا بحق الطواقم الطبية، وذلك في مؤشر إلى اتساع نطاق الانتهاكات لتشمل الأفراد والممتلكات والمؤسسات، فضلًا عن القيود المفروضة على الحياة اليومية للفلسطينيين في القدس المحتلة.

وتعكس هذه الأرقام، وفقًا للبيانات المنشورة، تعدد أنماط الانتهاكات التي شهدتها القدس خلال السنوات الثلاث الماضية، من الإجراءات الأمنية والاعتقالات والإغلاقات إلى الهدم ومصادرة الممتلكات والاعتداءات الاستيطانية، في ظل استمرار استهداف الفلسطينيين في المدينة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: