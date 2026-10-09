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أردوغان: شبكة الإبادة حوّلت غزة إلى أكبر معسكر اعتقال في العالم

09 أكتوبر 2026 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن شبكة الإبادة الجماعية المتغطرسة التي ترى نفسها فوق القانون الدولي ولا تشبع من القتل، حوّلت غزة إلى أكبر معسكر اعتقال في العالم.

جاء ذلك في كلمته، الجمعة، خلال مشاركته في قمة "العدالة الدولية" في مدينة إسطنبول.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن المهمة الأصلية للنظام الدولي، الذي يُفترض أنه يستند إلى القواعد والمبادئ، هي إرساء السلم والأمن العالمي.

وأوضح أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، الموقع في سان فرانسيسكو قبل 81 عامًا، ويشكّل الأساس القانوني للنظام الدولي القائم اليوم، تنص على "حماية السلم والأمن الدوليين".

وأضاف: "نعلم جميعا أن تحقيق السلم والأمن الدوليين لا يكون من دون عدالة. ونواجه اليوم، للأسف، نظامًا دوليًا تعرضت شرعيته لضرر بالغ، وتآكلت الثقة به ومصداقيته، سواء من حيث التمثيل أو الفاعلية أو الشرعية".

وتابع: "نحن جميعًا ندرك أن نظامًا تكون فيه إرادة أكثر من 190 دولة تحت مظلة الأمم المتحدة رهينة قرارات خمسة أعضاء فقط يتمتعون بامتياز سلطة النقض (الفيتو)، لا يمكن أن يكون عادلًا وسليمًا".

وأشار إلى إصرار البعض على تجاهل الحقيقة الواضحة، مؤكدًا أن الجميع باتوا يدركون أن النظام القائم ليس منصفًا ولا قابلًا للاستمرار.

وأوضح أن القانون الدولي في حالة معلقة تقريباً، والاتفاقيات الدولية فقدت مفعولها إن جاز التعبير، كما أن القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية لم تعد قابلة للتنفيذ.

وقال أردوغان: "لنعترف بأننا أمام نظام لا يمكن إصلاحه بأي شكل من الأشكال، وإننا جميعًا نشهد المشكلات التي يتسبب فيها هذا النظام على مستوى العالم".

ولفت إلى اتساع الفجوة بين الدول بشكل متزايد، لا سيما في مجالات الحصول على التعليم والتكنولوجيا، ومكافحة أزمة المناخ، والأمن الغذائي، وعدم المساواة في الدخل.

وتساءل قائلا: "هل من العدل والإنصاف أن تمتلك نخبة لا يتجاوز عدد أفرادها 60 ألفًا حول العالم ثروة ودخلًا وإمكانات تفوق بثلاثة أضعاف ما يمتلكه 4 مليارات إنسان؟ وهل من العدل والإنصاف أن تترك الدول المتقدمة، التي راكمت ثرواتها عبر تلويث البيئة بلا اكتراث، الدولَ التي لا تكاد تسهم في تغير المناخ تواجه مصيرها وحدها؟".

ونوه أردوغان إلى أن المشاكل الهيكلية في النظام ملموسة في كل مجال من أمن الطاقة إلى طرق التجارة، ومن الممرات اللوجستية والنقل إلى البنية التحتية التكنولوجية والمدنية.

المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين:
#تركيا #الأمم المتحدة #الإبادة الجماعية #النظام الدولي

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