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ارتفاع قوائم الترشح للانتخابات التشريعية لـ11 طلبا

09 أكتوبر 2026 . الساعة 16:58 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

تسلمت لجنة الانتخابات المركزية، الجمعة، طلبي ترشح جديدين تقدمت بهما قائمتا "وطن للمستقلين" و"تجمع الكل الفلسطيني"، ليرتفع إجمالي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية لعام 2026 إلى 11 طلبا.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن طلبات الترشح المقدمة تخضع للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية واستكمال الوثائق المطلوبة، تمهيداً لاتخاذ القرارات بشأنها وفق الإجراءات المعتمدة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وفق المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن، فيما تستمر لجنة الانتخابات في استكمال الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الانتخابات التشريعية #لجنة الانتخابات المركزية

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