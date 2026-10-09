الهجرة الدولية: جميع سكان غزة تقريبا بحاجة للمأوى قبل حلول الشتاء

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة ​في توفير المأوى قبل حلول الشتاء، وتوقعت أن ‌تجلب "ظاهرة النينيو" المناخية أمطارا غزيرة، في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.

وأضافت المنظمة الدولية، في بيان، الجمعة، أن "ظاهرة النينيو" التي قد تكون الأقوى على الإطلاق وفقا لوكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم ​المتحدة، قد تضعف المباني غير الآمنة أكثر، وتتسبب في سيول قد تتفاقم ​في ظل أنظمة التصريف المتضررة بشدة في القطاع.

وذكرت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب أن نحو مليونين داخل القطاع الذي دمرته الحرب التي شنتها "​إسرائيل" يحتاجون ​إلى المساعدة، لكن لم يتم تلبية سوى حوالي 17 بالمئة من احتياجات المأوى في الشتاء من جهات إغاثة.

وشددت على ضرورة أن تتمكن العائلات التي عانت بالفعل من النزوح المتكرر والخسائر المدمرة من مواجهة ​فصل الشتاء بأمان وكرامة، مشيرة إلى أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال تجعل من ​الصعب على الوكالات توسيع نطاق استجاباتها.

وتابع المنظمة أن سلطات الاحتلال لم تسمح بدخول نحو ‌8600 مجموعة ⁠من مستلزمات الإيواء الطارئة، والتي تتكون من الخشب والقماش المشمع وبعض المواد الأساسية إلى قطاع غزة، إذ صنفتها على أنها مواد ذات استخدام مزدوج.

ولفتت إلى أن أكثر من نصف الخيام والملاجئ المؤقتة في القطاع تحتاج إلى استبدال لأنها في حالة سيئة، محذرة من أن البدائل قليلة مع وجود مبان متضررة من الحرب ⁠تشكل خطرا ​على السلامة.

وأفادت بأنه تم تصنيف أكثر من ​3600 مبنى في أغسطس / آب باعتبارها خطيرة ومعرضة لخطر الانهيار وأن حوالي 1.8 مليون نسمة يعيشون في مواقع ​نزوح معظمهم في مناطق معرضة لخطر السيول.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: