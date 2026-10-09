حماس تحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة المدعوم حكوميا

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن تصاعد إرهاب المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة يأتي ضمن عدوان ممنهج ترعاه حكومة الاحتلال المتطرفة؛ بهدف فرض واقع الضم والتهجير والسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت حماس، في بيان، الجمعة، أن الاعتداءات المتركزة على المزارعين وقاطفي الزيتون إلى جانب إحراق المركبات والاستيلاء على الممتلكات ومداهمة المنازل والاعتقالات اليومية، تعد استمراراً لسياسة الإرهاب الميداني.

وشددت على أن رهانات حكومة الاحتلال على إخضاع الشعب الفلسطيني عبر القتل والتهجير ستبوء بالفشل أمام صمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم.

وحذرت من عواقب استمرار هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتهم وترجمة مواقف الإدانة إلى خطوات عملية تضمن محاسبة قادة الاحتلال ووقف اعتداءات المستوطنين.

ودعت حماس إلى تعزيز صمود المزارعين وتوسيع المؤازرة الميدانية لهم بالتزامن مع انطلاق موسم قطاف الزيتون، والتصدي لهجمات المستوطنين لحماية الأرض والمقدسات.

وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 20 اعتداء للمستعمرين منذ صباح الجمعة، شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وإحراق الأشجار وسرقة المحاصيل والمواشي والاعتداء على المواطنين ومركباتهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: