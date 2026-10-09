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رغم قيود الاحتلال.. عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في الأقصى

09 أكتوبر 2026 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أرشيف)

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات والتشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال على الوافدين إلى مدينة القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. 

وفرضت قوات الاحتلال قيوداً وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى عبر الحواجز العسكرية المحيطة في مدينة القدس.

ومعت القوات العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى، بعد توقيفهم عبر الحواجز والسواتر الحديدية المحيطة بمدينة القدس والبلدة القديمة والمسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس

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