جائزة نوبل للسلام للجنوب إفريقية نافي بيلاي

مُنحت جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، في أوسلو، نافانيثيم (نافي) بيلاي، وهي المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان، وحقوقية وقاضية بارزة من جنوب إفريقيا.

كما عملت رئيسةً للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية.

وتُعرف بيلاي بانتقاداتها الحادة واللاذاعة لـ"إسرائيل"، إذ اتهمتها بعدة أمور من بنها ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في قطاع غزة.

ومُنحت بيلاي الجائزة "لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي".





وترأست بيلاي، البالغة من العمر 85 عاما، لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

الأمم المتحدة تشيد بمنح نافي بيلاي نوبل للسلام: تأكيد على أهمية حقوق الإنسان

وعدّت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن منح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، هو دليل على "أهمية حقوق الإنسان وقيمتها" في العالم.

وقالت شابيا مانتو، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي ترأستها بيلاي بين عامي 2008 و2014، "من المذهل أن نرى نافي بيلاي تحظى بهذا التكريم... فذلك يؤكد، أكثر من أي وقت مضى، أهمية حقوق الإنسان وقيمتها في هذا العالم".

المصدر / وكالات