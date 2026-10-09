اقتحامات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يحرقون أشجار زيتون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 13 مواطنًا من مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بينهم مدير الحرم الإبراهيمي الشريف، فيما اقتحمت منازل في عدة مناطق، وأقدم مستوطنون مسلحون على إحراق أشجار زيتون والاعتداء على مركبات المواطنين.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، بينهم مدير الحرم الإبراهيمي الشريف ومسؤول السدنة فيه.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل صدام الجعبري، وخالد الجعبري، وإسماعيل الجعبري، ومجدي الجعبري، وسند حسين الجعبري، ومحمد نافز الجعبري، ومعتز زيدان الجعبري.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت مدير الحرم الإبراهيمي معتز حفظي أبو اسنينة، ومسؤول سدنة الحرم همام أبو مرخية، من مكان عملهما داخل الحرم.

وفي بلدة يطا جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من بلدة بيتا جنوب المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرًا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وخربت محتوياتها، قبل أن تعتقل خالد برهم داوود وخالد حمدان أبو حمدان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، وداهمت منازل فيها وفتشتها، واحتجزت عددًا من المواطنين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المواطنين سمير شتيوي، والأسير المحرر مراد شتيوي، مم بلدة كفر قدوم عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في عدة مناطق، وداهمت منزل المواطن وليد البستنجي في شارع الصف وفتشته، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة فجرًا، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منازل مواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، أضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون بمنطقة واد الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية.

وتتعرض المنطقة لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل مهاجمة المزارعين خلال وجودهم في أراضيهم، وسرقة ثمار الزيتون، وتكسير مركبات المواطنين.

وفي رام الله، اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين، صباح اليوم الجمعة، المنطقة الواقعة بين قرية سردا وحي الريحان شمال المدينة.

وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين تجولوا في الشوارع وألقوا الحجارة على مركبات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لترهيبهم، كما ألحقوا أضرارًا بنصب تذكاري في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين