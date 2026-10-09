فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ثلاث سنوات من الانتظار.. قصي يبحث عن فرصة للتخلص من الألم

البرازيل.. اعتداءات على محتجين رفضوا تكريم متحدث باسم جيش الاحتلال

شهيد وسط غزة مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار

في ذكرى ملحمة العزة والكرامة (7 أكتوبر)

نازحون في غزة يطالبون بالتوافق والانتخابات لمعالجة واقعهم الإنساني

"وقف النار" لم يعد الحياة إلى غزة.. مستشفيات منهكة وأطفال بلا مدارس

"القائمة المشتركة": هدفنا إسقاط نتنياهو وتجاوز التصويت العربي 70% يمنع عودته

الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة

اقتحامات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يحرقون أشجار زيتون

من قلب الركام.. 7 أكتوبر بين شرعية الصمود وواجب الأمل

اقتحامات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يحرقون أشجار زيتون

09 أكتوبر 2026 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
...
حملات اعتقال يومية تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 13 مواطنًا من مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بينهم مدير الحرم الإبراهيمي الشريف، فيما اقتحمت منازل في عدة مناطق، وأقدم مستوطنون مسلحون على إحراق أشجار زيتون والاعتداء على مركبات المواطنين.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، بينهم مدير الحرم الإبراهيمي الشريف ومسؤول السدنة فيه.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل صدام الجعبري، وخالد الجعبري، وإسماعيل الجعبري، ومجدي الجعبري، وسند حسين الجعبري، ومحمد نافز الجعبري، ومعتز زيدان الجعبري.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت مدير الحرم الإبراهيمي معتز حفظي أبو اسنينة، ومسؤول سدنة الحرم همام أبو مرخية، من مكان عملهما داخل الحرم.

وفي بلدة يطا جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من بلدة بيتا جنوب المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرًا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وخربت محتوياتها، قبل أن تعتقل خالد برهم داوود وخالد حمدان أبو حمدان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، وداهمت منازل فيها وفتشتها، واحتجزت عددًا من المواطنين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المواطنين سمير شتيوي، والأسير المحرر مراد شتيوي، مم بلدة كفر قدوم عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في عدة مناطق، وداهمت منزل المواطن وليد البستنجي في شارع الصف وفتشته، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة فجرًا، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منازل مواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، أضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون بمنطقة واد الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية.

وتتعرض المنطقة لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل مهاجمة المزارعين خلال وجودهم في أراضيهم، وسرقة ثمار الزيتون، وتكسير مركبات المواطنين.

وفي رام الله، اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين، صباح اليوم الجمعة، المنطقة الواقعة بين قرية سردا وحي الريحان شمال المدينة.

وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين تجولوا في الشوارع وألقوا الحجارة على مركبات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لترهيبهم، كما ألحقوا أضرارًا بنصب تذكاري في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحامات #اعتقالات #مستوطنون #اعتداءات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة