شهيد وسط غزة مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي السياق، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة وبشكل متواصل تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وقرية المصدر وسط القطاع، ومحيط دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر طبية بوصول إصابة إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة وحي الشجاعية.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بكثافة صوب خيام النازحين في مواصي مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر مدينة خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين