شهيد وإصابات وسط غزة مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون بجراح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شرقي مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد المواطن إبراهيم محمد أبو خشان، برصاص جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، شرق مخيم المغازي، وسط القطاع.

وذكر مصدر في الإسعاف والطوارئ، أن 5 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال في مخيم المغازي.

وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال تمركز في وادي أبو رشيد قرب شاليه حسون، وسط إطلاق نار مكثف باتجاه منازل المواطنين جنوب مخيم المغازي، بالتزامن مع توغل دبابات الاحتلال شرق منطقة المصدر وسط القطاع.

من جانب آخر، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة وبشكل متواصل تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وقرية المصدر وسط القطاع، ومحيط دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر طبية بوصول إصابة إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة وحي الشجاعية.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بكثافة صوب خيام النازحين في مواصي مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر مدينة خان يونس.

وأمس الخميس، استشهد ثمانية مواطنين وأًصيب آخرون، في سلسلة عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين