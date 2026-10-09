شهيدان وإصابات في أنحاء متفرقة من غزة

استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجراح، برصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وذلك في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد المواطن إبراهيم محمد أبو خشان، برصاص جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين شرق مخيم المغازي، وسط القطاع.

وبحسب مصدر طبي، استشهد مواطن وأصيب 8 آخرين في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين في مخيم "وطن" بمنطقة "مواصي خان يونس".

وذكر مصدر في الإسعاف والطوارئ أن 5 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال في مخيم المغازي.

وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال تمركز في وادي أبو رشيد قرب شاليه حسون، وسط إطلاق نار مكثف باتجاه منازل المواطنين جنوب مخيم المغازي، بالتزامن مع توغل دبابات الاحتلال شرق منطقة المصدر وسط القطاع.

كما أصيب مواطنين آخرين بجراح متفاوتة جراء إطلاق قوات الاحتلال نيران رشاشاتها المتمركزة شرق خان يونس صوب خيام النازحين.

وأفادت مصادر طبية بوصول إصابة إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة وحي الشجاعية.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بكثافة صوب خيام النازحين في مواصي مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر مدينة خان يونس.

وأمس الخميس، استشهد ثمانية مواطنين وأًصيب آخرون، في سلسلة عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين