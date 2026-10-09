الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: بكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج ع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يتوقع بأذن الله سقوط زخات من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل: يكون الجو غائما إلى غائم جزئي وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين