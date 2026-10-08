تيسير الزبري: منطق "عدم إعطاء الذريعة" قديم ويُستخدم لكبح المقاومة

أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير الزبري، أن التذرع بتجنب المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي بداعي "عدم إعطاء الذريعة" ليس مستحدثاً، بل هو منطق سياسي قديم أُعيد استخدامه متكرراً عبر العقود لكبح فعل المقاومة ومواجهة الاحتلال.

وأوضح الزبري، خلال حديثه في برنامج "بودكاست مسارنا"، أن الأحزاب والحركات الوطنية في ستينيات القرن الماضي كانت تلاحَق بتهامات تقديم "الذرائع" للاحتلال لاجتياح بقية الأراضي الفلسطينية أو الأردنية.

وأشار إلى أن الإشكالية الجوهرية تتلخص في التساؤل: هل تكمن المشكلة في ممارسة المقاومة أم في أصل وجود الاحتلال وسياساته التوسعية؟

واستحضر الزبري المناخ السياسي والأمني السابق لنكسة عام 1967، مشيراً إلى الاعتقالات والتضييقات التي طالت القوى القومية والناصرية في ظل الصراعات السياسية الإقليمية بين الناصريين والهاشميين آنذاك.

المصدر / فلسطين أون لاين