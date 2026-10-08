وداعًا للإجابات النصية.. "تشات جي بي تي" بواجهة تفاعلية

تستعد شركة الذكاء الاصطناعي العالمية "أوبن إيه آي" (OpenAI) لتحديث واجهة روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، عبر دمج مجموعة واسعة من العناصر المرئية والتفاعلية ضمن محادثات المستخدمين، تحت اسم ميزة "واجهة المستخدم الذكية" (Intelligent UI).

ووفقاً لما أعلنته الشركة، الخميس، تهدف الميزة الجديدة إلى تجاوز حدود الإجابات النصية التقليدية والصور الثابتة، من خلال تقديم عناصر ديناميكية تفاعلية مثل الأزرار القابلة للنقر، والآلات الحاسبة المخصصة، والمخططات والرسوم البيانية التفاعلية القابلة للتعديل المباشر، وذلك لجعل استكشاف وفهم الموضوعات المعقدة أكثر سهولة وفاعلية.

وأوضح مدير المنتجات في الشركة، آروس سيلفان، أن "تشات جي بي تي" اعتمد طوال الفترة الماضية على واجهة نصية بالأساس، مشيراً إلى أن الإجابات الأكثر فائدة للمستخدمين—سواء في مهام التخطيط اليومية أو في التعلم—لا تقتصر دائماً على النصوص.

وعرضت الشركة أمثلة عملية لاستخدام الميزة، شملت توضيح المفاهيم الفيزياء التجريدية كآلية توليد الرفع في أجنحة الطائرات، وميكانيكية عمل الدراجات الهوائية، إضافة إلى أدوات تفاعلية لحساب الادخار الشخصي واستعراض خرائط الرحلات ووصفات الطهي.

وأكدت الشركة أن "واجهة المستخدم الذكية" ستكون قابلة للتخصيص بالكامل، حيث يُتاح للمستخدمين التحكم بمدى ظهور العناصر البصرية أو تقليلها ضمن الردود وفقاً لرغبتهم.

المصدر / وكالات