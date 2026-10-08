طهران تدرس المقترحات الأميركية وتؤكد التمسك بإنهاء العدوان وتأمين الملاحة

وكالاتأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعتزم تقديم ردها الرسمي على المقترحات الأميركية خلال أيام قليلة، مؤكداً استمرار العملية التفاوضية وتبادل الرسائل بين الطرفين بشكل متواصل عبر الوسطاء.

وأوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية الخميس، أن طهران قدمت مبادرتها المسماة "الخطة ذات الأيام السبعة" واستمعت في المقابل لوجهة النظر الأميركية حيالها، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعكف حالياً على دراسة الردود الأميركية قبل تسليم الموقف النهائي عبر قنوات الوساطة.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران حددت شروطها وملاحظاتها بوضوح حيال إنهاء العدوان في كافة الجبهات وإرساء الأمن في المنطقة ومضيق هرمز.

كما كشف بقائي عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لممرات الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وآليات إعلانها رسمياً لدى المراجع الدولية.

المصدر / وكالات