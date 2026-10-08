إعلام الأسرى: يكشف همجية الاحتلال مع أسرى غزة في ذكرى السابع من أكتوبر

كشف مكتب إعلام الأسرى عن تعرض أسرى قطاع غزة في سجن "جانوت" لاعتداء قمعي وحشي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أن التصعيد يتزامن مع اقتراب انتخابات الاحتلال.

وأكد المكتب، في بيان صحفي، الخميس، أن القوات القمعية اقتحمت غرف الأسرى مُستخدمة الكلاب البوليسية، وأطلقت الرصاص المطاطي بشكل عشوائي، ورشت الغاز والفلفل، واعتدت عليهم بالضرب المباشر باستخدام العصي والهراوات.

وأسفر الاعتداء الهمجي عن إصابة عدد من الأسرى بكسور في الأيدي، وإصابة أسير بحروق جراء استهدافه المباشر بقنبلة في يده، إلى جانب تدمير نظارة طبية لأسير يعاني ضعفاً حاداً في النظر فضلاً عن إصابته بمرض الجرب "السكابيوس" والدمامل.

وأوضح البيان أن قوات القمع تعمدت الضرب على أجساد أسرى مصابين بـ"السكابيوس" والدمامل، ما أدى إلى فتحها ونزف الدماء منها ومضاعفة معاناتهم، كما اعتدت بالضرب على ساق أسير مثبتة بصفائح معدنية (بلاتين)، ورفضت نقله إلى العيادة أو تقديم العلاج اللازم له رغم آلامه الشديدة.

وترافقت الهجمة مع إجراءات انتقامية تضمنت حرمان الأسرى من وجبة الإفطار، وتأخير وجبة الغداء حتى وقت متأخر، إلى جانب حرمانهم من دخول أجهزة الاستحمام والحمام.

وحمّل إعلام الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، داعياً المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تدخل عاجل لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، وضمان توفير الرعاية الطبية الفورية للمصابين والاحتياجات الأساسية لكافة المعتقلين.

المصدر / فلسطين أون لاين