كتلة الصحفي تنظم يوماً للتفريغ النفسي للصحفيين بغزة

نظمت كتلة الصحفي، غرب غزة، الخميس، فعالية للتفريغ النفسي استهدفت الصحفيين والصحفيات، وذلك على شاطئ بحر غزة، بمشاركة 40 صحفياً وصحفية، بهدف التخفيف من الضغوط المهنية والنفسية المتراكمة جراء التغطيات الميدانية المكثفة وظروف العمل القاسية خلال سنوات العدوان.

وأكدت الصحفية وردة الزبدة، رئيسة كتلة الصحفي بغرب غزة، على الحاجة الماسة لهذه الأنشطة في ظل ما خلفته سنوات الحرب من ضغوط ناتجة عن التغطية المستمرة ونقل الواقع الإنساني.





ورحبت الزبدة بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج تدريبية وأنشطة متنوعة لتطوير مهارات الصحفيين وتعزيز قدراتهم.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد داوود، رئيس تجمع النقابات المهنية بغرب غزة، بجهود الكتلة، مؤكداً أهمية توفير مساحات للدعم النفسي للصحفيين لتعزيز صمودهم ومساعدتهم على تجاوز أعباء العمل الميداني.





بدورها، أثنت الصحفية سميرة نصار، نائب رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني، على نشاط فرع غرب غزة، موضحة أن الكتلة استأنفت عملها فور توقف الحرب رغم التحديات القاسية، وفاءً لرسالة العمل الصحفي وامتداداً لتضحيات الشهداء الصحفيين.





وتخلل اليوم التفاعلي الفقرات الترفيهية وأنشطة التفريغ النفسي في أجواء بعيدة عن ضغوط العمل الصحفي، حيث عبّر المشاركون عن أهمية هذه اللفتة في تجديد طاقتهم وتعزيز التواصل الاجتماعي والتضامن المهني فيما بينهم.





المصدر / فلسطين أون لاين