كيف تسجل للحصول على غاز الطهي للأطفال والقاصرين؟

أعلنت الهيئة العامة للبترول عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للاستفادة من حصص غاز الطهي المخصصة للفئات الخاصة من القاصرين (من عمر 1 إلى 16 سنة)، وذلك وفق معايير وشروط محددة تضمن وصول الدعم للمستحقين.

شروط ومتطلبات التسجيل:ِِ

حصر الفئة العمرية: للأطفال من هم دون سن 16 عاماً (من 1 إلى 16 سنة).

إرفاق المستندات: يُشترط إرفاق ورقة حضانة رسمية وثابتة قانوناً.

البيانات العائلية: إضافة أرقام هويات أشقاء الطفل اليتيم/القاصر، بشرط أن يكونوا إخوة أشقاء (من نفس الأم والأب).

الحالات الاجتماعية المشمولة بالتسجيل:

تستهدف عملية التسجيل الأطفال القاصرين الذين يمرون بالظروف الاجتماعية والعائلية التالية:

الأم مسافرة والأب متزوج من امرأة أخرى.

الأب مسافر والأم مطلقة ومتزوجة من شخص آخر.

الأب متوفى والأم مطلقة.

الأب متزوج والأم مطلقة.

الأب متزوج والأم مطلقة ومتزوجة من شخص آخر.

الأب مسافر والأم مطلقة.

الأب متوفى والأم أرملة غير حاضنة.

الأب متوفى والأم مسافرة.

الأم متوفية والأب متزوج من امرأة أخرى.

الأم متوفية والأب مسافر.

طريقة التسجيل:

دعت الهيئة أسر وأولياء أمور الأطفال المشمولين ضمن هذه الحالات إلى الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وتعبئة البيانات المطلوبة ودفع المرفقات الرسمية لضمان اعتماد الطلب.

للتسجيل: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين