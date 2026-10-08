الاحتلال يسلّم جثمان الأسير الشهيد حرز الله ويحتجز 99 جثمانًا

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الأسير الشهيد مروان فتحي حرز الله، من مخيم العين بمدينة نابلس، بعد احتجازه منذ استشهاده في سجن مجدو في 28 آذار/مارس 2026.

واعتقلت قوات الاحتلال حرز الله في كانون الثاني/يناير 2026، بذريعة "التحريض"، فيما أكدت مؤسسات الأسرى أن استشهاده جاء نتيجة الحرمان من العلاج والرعاية الصحية داخل سجون الاحتلال.

وبتسليم جثمان حرز الله، يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 99 أسيرًا شهيدًا، بينهم 88 أسيرًا استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحملت مؤسسات الأسرى الاحتلال المسؤولية عن مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، مؤكدة أن هذه السياسة تحرم عائلاتهم من معرفة مصير أبنائها ووداعهم ودفنهم بكرامة.

وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة احتجاز الجثامين، والعمل على تسليم جميع جثامين الأسرى الشهداء إلى ذويهم.

المصدر / فلسطين أون لاين