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"الصحة": 4 شهداء و28 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

08 أكتوبر 2026 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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"الصحة": 4 شهداء و28 إصابة في غزة خلال 24 ساعة (تصوير محمود أبو حصيرة)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد 4 مواطنين وإصابة 28 آخرين، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1,471 شهيدًا و5,189 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 836 شهيدًا.

وأوضحت أن حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 74,254 شهيدًا و175,306 إصابات منذ بدء العدوان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، رغم سريان الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

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