نظام الغاز الجديد في غزة.. أسعار الأسطوانات حسب عدد أفراد الأسرة

محمد زقوت

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، اليوم الخميس، بدء تطبيق نظام جديد لتوزيع غاز الطهي يعتمد على عدد أفراد الأسرة، وذلك اعتبارًا من دورة التوزيع الثانية عشرة القادمة، بهدف تعديل وزن أسطوانة الغاز المخصصة للأسرة وفق عدد أفرادها.

أسعار الغاز الجديدة في غزة

وبحسب الآلية الجديدة، ستكون حصص الغاز وأسعارها على النحو التالي:

عدد أفراد الأسرة وزن الحصة سعر الموزع سعر المحطة

* فرد واحد 6 كجم 56 شيكلًا.

* من 2 إلى 4 أفراد 8 كجم 74 شيكلًا.

* من 5 إلى 7 أفراد 10 كجم 93 شيكلًا.

* 8 أفراد فأكثر 12 كجم 110 شيكلًا .





وأكدت هيئة البترول ضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة لكل فئة، داعية إلى التعاون في تطبيق نظام توزيع الغاز الجديد.

وأوضحت الهيئة أن العمل بهذه الآلية سيبدأ مع دورة توزيع الغاز الثانية عشرة، بحيث يتم تحديد وزن الحصة وفق عدد أفراد الأسرة المسجلين ضمن النظام.

نظام الغاز الجديد في غزة

ويأتي تعديل أوزان أسطوانات الغاز وفق عدد أفراد الأسرة ضمن الآلية الجديدة التي تعتمدها هيئة البترول لتوزيع حصص غاز الطهي، مع تحديد أسعار مختلفة بحسب وزن الحصة والفئة السكانية المستفيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين