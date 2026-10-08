نواكشوط.. وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين ورفض لاستهدافهم

نظمت رابطة صحفيو موريتانيا من أجل الأقصى، يوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة صحفيين وإعلاميين وممثلين عن مؤسسات وهيئات صحفية موريتانية.

ورفعت الوقفة شعار «حين يُستهدف الصحفي.. تُستهدف الحقيقة»، للتعبير عن التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون أداء رسالتهم المهنية رغم ما يتعرضون له من استهداف أثناء عملهم، وما رافق ذلك من قتل وإصابة واعتقال ونزوح.

وأكدت الرابطة، خلال الفعالية، وقوف الصحفيين الموريتانيين إلى جانب زملائهم الفلسطينيين، مشددة على أن استهداف الصحفيين لا يقتصر أثره على الأفراد، بل يطال حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات والحقيقة، ويمس حرية الصحافة ودورها في نقل الأحداث وتوثيقها.

وشارك في الوقفة عدد من ممثلي المؤسسات الصحفية والهيئات الإعلامية الوطنية، في رسالة مهنية ومجتمعية دعت إلى حماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان قدرتهم على أداء عملهم بأمان وحرية.

وفي كلمة هاتفية خلال الوقفة، ثمّن مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين، مبادرة الرابطة، معتبرًا أنها تؤكد أن الصحفي الفلسطيني ليس وحيدًا، وأن الأسرة الصحفية العربية قادرة على تحويل التضامن إلى موقف مهني واضح تجاه استهداف الصحافة.

وقال ياسين إن الصحفيين الفلسطينيين، رغم فقدان زملائهم وتعرضهم للإصابة والاعتقال والنزوح، واصلوا حمل الكاميرا والقلم ونقل الأحداث من الميدان، مؤكدًا أن استهدافهم لم ينجح في إيقاف رسالتهم أو إسكات صوتهم.

ودعا إلى استمرار الفعاليات التضامنية وتحويلها إلى حراك مهني وحقوقي متواصل لحماية الصحفيين الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عن استهدافهم، وضمان حق الصحافة في الوصول إلى المعلومات ونقل الحقيقة.

ووجه ياسين الشكر إلى رابطة صحفيو موريتانيا من أجل الأقصى، والصحفيين والإعلاميين الموريتانيين المشاركين في الوقفة، مؤكدًا أن رسالة الفعالية تتجاوز حدود المكان، وتؤكد أن الدفاع عن الصحفي هو دفاع عن الحقيقة وحق الشعوب في إيصال روايتها.

وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار المخاطر التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون أثناء تغطية الأحداث في قطاع غزة، وما يتعرضون له من قتل وإصابة واعتقال ونزوح، وسط دعوات متواصلة من الأوساط الصحفية والحقوقية إلى توفير الحماية للصحفيين وضمان قدرتهم على أداء مهامهم ونقل الحقيقة من الميدان.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات