مجلات جامعة غزيّة تحقق مراكز متقدمة في تصنيف «آرسيف» لعام 2026

حققت خمس مجلات علمية تابعة لجامعة غزية مراكز متقدمة وتصنيفات ضمن الفئات الأعلى عربيًا، وفق نتائج التقرير السنوي الحادي عشر لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية «آرسيف Arcif» لعام 2026.

وجاءت النتائج ضمن تقييم شمل أكثر من 5650 مجلة علمية على مستوى العالم العربي، استوفت 1303 منها معايير الاعتماد، فيما خضعت مجلات الجامعة لتقييم وفق 32 معيارًا تتوافق مع المعايير العالمية للنشر العلمي.

وحصلت «مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية» على المرتبة الثامنة عربيًا في تخصص الآداب والعلوم الإنسانية متداخلة التخصصات، بمعامل تأثير بلغ 0.506، وصُنفت ضمن الفئة الأولى (Q1)، وهي الأعلى تصنيفًا.

كما حصدت «مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية» المرتبة الثامنة عربيًا في تخصص علم النفس، ضمن الفئة الأولى (Q1)، إلى جانب تصنيفها في الفئة ذاتها في تخصص العلوم التربوية.

وفي تخصص العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، جاءت «مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية» في المرتبة الحادية عشرة عربيًا، ضمن الفئة الأولى (Q1)، فيما احتلت المرتبة 78 عربيًا على المستوى العام، بمعامل تأثير بلغ 1.0769.

أما «مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية»، فحصلت على المرتبة العشرين عربيًا في تخصص الدراسات الإسلامية، بمعامل تأثير بلغ 0.1343، وصُنفت ضمن الفئة الثانية (Q2)، إلى جانب تصنيفها ضمن الفئة الثالثة (Q3) في تخصص القانون.

بدورها، دخلت «مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» الفئة الأولى (Q1) في تخصص الدراسات الإسلامية، بمعامل تأثير بلغ 0.0324.

وقال عميد البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة، الأستاذ الدكتور عمار أبو هدروس، إن هذا الإنجاز ثمرة العمل الجماعي المتكامل، ويعكس ما وصفه بالريادة العلمية والمكانة الأكاديمية للجامعة، فضلًا عن حرص كوادرها وهيئاتها التحريرية على تطوير جودة النشر العلمي والارتقاء بمعايير البحث الأكاديمي إلى المستويات العربية والدولية.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة، ليعكس استمرار حضور الجامعات الغزية في المشهد العلمي والبحثي العربي، وتمسكها بمواصلة تطوير الإنتاج العلمي والنشر الأكاديمي رغم التحديات التي فرضتها الحرب وتداعياتها على قطاع التعليم العالي.





المصدر / فلسطين أون لاين