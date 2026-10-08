فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدة وإصابات بقصف إسرائيلي وعمليات نسف في غزة

الإعلامي الحكومي: 3 سنوات من الإبادة خلّفت 74 ألفًا و250 شهيدًا

انتخابات تنتهي قبل اكتمال القوائم

الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

"حماس": مزاعم الاحتلال بشأن مستشفى كمال عدوان كاذبة

حماس والجهاد تبحثان سبل تعزيز صمود غزة ودفع الحوار الوطني

غزة بعد ثلاثة أعوام من الحرب.. مواطنون ونخب يطالبون بوقف فعلي لإطلاق النار

5 شهداء وإصابات.. الاحتلال يواصل قصف غزة ونسف المنازل

وجهاء العشائر والقوى الوطنية يؤكدون دعمهم لعائلة 'أبو شحمة' مشيدين بموقف ابنهم الشهيد

"حماس": مزاعم الاحتلال بشأن مستشفى كمال عدوان كاذبة

08 أكتوبر 2026 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بشأن المستشفيات، وآخرها ادعاؤه خروج مسلحين من مستشفى كمال عدوان، "كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن هذه المزاعم تأتي امتدادًا لدعاية سابقة للاحتلال بشأن وجود مقرات لقيادة الحركة داخل مستشفيات سبق أن احتلها، مشيرة إلى أن زيف تلك الادعاءات انكشف، فيما تعمل مؤسسات دولية حاليًا في نطاق تلك المستشفيات.

وأضافت أن هذه المزاعم تندرج ضمن ما وصفته بـ"حملة تحريض وتضليل صهيونية ممنهجة ومتواصلة"، تُستغل لتبرير استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية، وتتخذ ذريعة لمواصلة العدوان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة، عبر قصف المستشفيات وإخراج عدد منها عن الخدمة، في ظل استمرار العدوان وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #مستشفيات غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة