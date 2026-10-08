"حماس": مزاعم الاحتلال بشأن مستشفى كمال عدوان كاذبة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بشأن المستشفيات، وآخرها ادعاؤه خروج مسلحين من مستشفى كمال عدوان، "كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن هذه المزاعم تأتي امتدادًا لدعاية سابقة للاحتلال بشأن وجود مقرات لقيادة الحركة داخل مستشفيات سبق أن احتلها، مشيرة إلى أن زيف تلك الادعاءات انكشف، فيما تعمل مؤسسات دولية حاليًا في نطاق تلك المستشفيات.

وأضافت أن هذه المزاعم تندرج ضمن ما وصفته بـ"حملة تحريض وتضليل صهيونية ممنهجة ومتواصلة"، تُستغل لتبرير استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية، وتتخذ ذريعة لمواصلة العدوان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة، عبر قصف المستشفيات وإخراج عدد منها عن الخدمة، في ظل استمرار العدوان وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين