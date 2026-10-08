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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

08 أكتوبر 2026 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الخميس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وشبه صيفي نهارًا، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين.

ويكون الطقس معتدلًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا في بقية المناطق، فيما يسود جو شديد الحرارة في الأغوار، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشًا إلى بارد نسبيًا في المناطق الجبلية، ومعتدلًا في بقية المناطق، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية أحيانًا، ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الدافئة نهارًا، مع تفاوت درجات الحرارة بين المناطق الجبلية والسهلية والساحلية والأغوار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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