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حماس والجهاد تبحثان سبل تعزيز صمود غزة ودفع الحوار الوطني

08 أكتوبر 2026 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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جانب من اللقاء

التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة زاهر جبارين، في العاصمة المصرية القاهرة، وفدًا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، برئاسة الأمين العام للحركة، زياد النخالة.

وبحث الوفدان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل دعم صمود شعبنا الفلسطيني وتعزيز مقومات ثباته في مواجهة العدوان، إلى جانب المستجدات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما بحث اللقاء، التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتواصلة، والاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك.

وتناول الجانبان سبل دفع مسار الحوار الوطني الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين الفصائل والقوى الفلسطينية، بما يعزز وحدة شعبنا ويخدم مصالحه الوطنية، إضافة إلى عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الجهاد الإسلامي

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