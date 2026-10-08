الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين وأسرى محررين.

وفي الخليل، طالت الاعتقالات 22 مواطنًا، فيما احتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين خلال اقتحامها مناطق عدة في المدينة.

وبحسب مصادر محلية، داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل الشقيقين رأفت ومهدي يوسف الصرصور، وطارق أشرف دوفش، ومحمد هاني الجعبري.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك صهيب علي الجنيدي، وهمام أشرف الجنيدي، ومراد القواسمي، ويوسف محمد أبو دنهش، ومؤيد عبد الله القواسمي.

كما طالت الاعتقالات محمد عبد العزيز البطران، وسامر محمود مطر، وشحادة نمر الجياوي، وعلي محمد فرج الله، من بلدة إذنا غرب الخليل.

ومن بلدة دير سامت، اعتقلت القوات موسى علي حسن، ومحمد إسماعيل حسين، وإسماعيل عيسى عبد الجواد، وعلي يونس عبد الجواد، ومحمد راجح يونس.

وفي بلدة السموع جنوب الخليل، اعتقلت شادي أبو كرش، وبراء وأحمد موسى خلاليلة، وأيمن أبو عرقوب.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، وداهمت عدة منازل وفتشتها، قبل أن تحتجز عشرات المواطنين في ملعب البلدة لساعات طويلة، وتنكّل بهم وتخضعهم لتحقيق ميداني، ثم تفرج عنهم.

أما في مدينة قلقيلية، فاعتقلت قوات الاحتلال تسعة أسرى محررين خلال اقتحامها المدينة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت عدة منازل في حي النقار.

وأوضحت أن المعتقلين هم: جمال داود، وسامح عفانة، ووائل خليفة، وأشرف جبريل، ولؤي فريج، ولطفي جعيدي، وأديب غلبان، وعماد جعيدي، وهاشم خضر.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا، وداهمت عددًا من المنازل، وسط حملة مداهمات واعتقالات واسعة.

كما اقتحمت بلدة طمون جنوب المحافظة، وداهمت منازل عدة فيها.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل، إلى جانب منزل في منطقة جبل أبو ظهير.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الغصون وضاحية اكتابا، وداهمت عدة منازل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن شرق المدينة، فيما داهمت منازل خلال اقتحامها قرية مادما جنوبًا.

وفي مدينة البيرة، اندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدًا في اقتحامات واعتداءات الاحتلال، تتخللها مداهمات للمنازل والتنكيل بسكانها وإخضاع العشرات لتحقيقات ميدانية، إلى جانب اعتقال عدد آخر من المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين