شهيدة وإصابات بقصف إسرائيلي وعمليات نسف في غزة

استشهدت امرأة وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شمال غربي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال القصف وإطلاق النار إلى جانب تنفيذ عمليات نسف.

وأفاد مصادر محلية باستشهاد امرأة وإصابة آخرين بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط محطة الخزندار شمال غربي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي مخيم جباليا، شمالي القطاع، باتجاه مراكز إيواء، بينها مدرستا الوسطى والمشتركة "ب"، إلى جانب منازل وخيام للنازحين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مدينة غزة، واستهدفت بقصف مدفعي حي التفاح شمال شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شمال شرقي مخيم البريج.

وجنوبي القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف جديدتين، استهدفتا مناطق في شمال شرقي خان يونس.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة حمد شمالي خان يونس، وكذلك في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة جنوبي خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين